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National Maritime Museum в Амстердаме

National Maritime Museum

О месте

С 1973 года Нидерландский морской музей разместился в здании склада адмиралтейства XVII века. Его главная архитектурная достопримечательность — крыша внутреннего двора, появившаяся в 2011 году: стекло и металл повторяют очертания компаса и румбов на древних картах. В залах можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, картины и редкий глобус XVI века.

Контакты

Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam
+31205232222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
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