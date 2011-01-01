National Maritime Museum в Амстердаме

О месте

С 1973 года Нидерландский морской музей разместился в здании склада адмиралтейства XVII века. Его главная архитектурная достопримечательность — крыша внутреннего двора, появившаяся в 2011 году: стекло и металл повторяют очертания компаса и румбов на древних картах. В залах можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, картины и редкий глобус XVI века.