National Maritime Museum в Амстердаме
О месте
С 1973 года Нидерландский морской музей разместился в здании склада адмиралтейства XVII века. Его главная архитектурная достопримечательность — крыша внутреннего двора, появившаяся в 2011 году: стекло и металл повторяют очертания компаса и румбов на древних картах. В залах можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, картины и редкий глобус XVI века.
Контакты
Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00