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Fabrique des Lumières в Амстердаме

Fabrique des Lumières

О месте

Крупнейший центр цифрового искусства в бывшем газовом заводе Westergas (Амстердам). Индустриальное пространство с 17-метровыми стенами, 100 проекторами и объёмным звуком — шедевры оживают на площади 3800 м². 60-минутное мультисенсорное шоу, объединяющее историю и технологии.

Контакты

Pazzanistraat 37, 1014 DB Amsterdam

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:00
Вторник09:30 - 18:00
Среда09:30 - 18:00
Четверг09:30 - 20:30
Пятница09:30 - 20:30
Суббота09:30 - 20:30
Воскресенье09:30 - 18:00
Контакты
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