Fabrique des Lumières в Амстердаме
О месте
Крупнейший центр цифрового искусства в бывшем газовом заводе Westergas (Амстердам). Индустриальное пространство с 17-метровыми стенами, 100 проекторами и объёмным звуком — шедевры оживают на площади 3800 м². 60-минутное мультисенсорное шоу, объединяющее историю и технологии.
Контакты
Pazzanistraat 37, 1014 DB Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:00
Вторник09:30 - 18:00
Среда09:30 - 18:00
Четверг09:30 - 20:30
Пятница09:30 - 20:30
Суббота09:30 - 20:30
Воскресенье09:30 - 18:00