Rembrandt House Museum в Амстердаме

О месте

Гений «золотого века» голландской живописи прожил здесь почти 20 лет — с 1639‑го по 1658‑й. Именно тут были написаны одни из самых известных его картин, включая «Портрет старика в красном» и «Женщина, купающаяся в ручье». А съехать Рембрандту отсюда пришлось из‑за финансовых трудностей: знаменитый художник также был предпринимателем, и неудачные инвестиции (в частности, в морские перевозки) стали причиной его банкротства.