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Rembrandt House Museum в Амстердаме

Rembrandt House Museum

О месте

Гений «золотого века» голландской живописи прожил здесь почти 20 лет — с 1639‑го по 1658‑й. Именно тут были написаны одни из самых известных его картин, включая «Портрет старика в красном» и «Женщина, купающаяся в ручье». А съехать Рембрандту отсюда пришлось из‑за финансовых трудностей: знаменитый художник также был предпринимателем, и неудачные инвестиции (в частности, в морские перевозки) стали причиной его банкротства.

Контакты

Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam
+31205200400

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
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