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Stedelijk Museum в Амстердаме

Stedelijk Museum

О месте

Крупнейший центр современного искусства и дизайна, расположенный на знаменитой Музейной площади. Его коллекция охватывает период с 1870 года до наших дней Архитектурный облик музея примечателен контрастом между историческим кирпичным зданием XIX века и футуристичным белым крылом, за характерную форму «ванной». Помимо живописи и скульптуры, музей славится богатой экспозицией промышленного и графического дизайна.

Контакты

Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam
+31205732911

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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