Stedelijk Museum в Амстердаме

О месте

Крупнейший центр современного искусства и дизайна, расположенный на знаменитой Музейной площади. Его коллекция охватывает период с 1870 года до наших дней Архитектурный облик музея примечателен контрастом между историческим кирпичным зданием XIX века и футуристичным белым крылом, за характерную форму «ванной». Помимо живописи и скульптуры, музей славится богатой экспозицией промышленного и графического дизайна.