Museum Van Loon в Амстердаме

О месте

Это великолепно сохранившийся особняк XVII века, расположенный на канале Кейзерсграхт в Амстердаме. Музей предлагает уникальную возможность увидеть жизнь богатой голландской аристократии изнутри: это единственный дом в городе, где жилое здание, сад и конюшня сохранились как единый исторический ансамбль.