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Museum Van Loon в Амстердаме

Museum Van Loon

О месте

Это великолепно сохранившийся особняк XVII века, расположенный на канале Кейзерсграхт в Амстердаме. Музей предлагает уникальную возможность увидеть жизнь богатой голландской аристократии изнутри: это единственный дом в городе, где жилое здание, сад и конюшня сохранились как единый исторический ансамбль.

Контакты

Keizersgracht 672, 1017 ET Amsterdam
+31206245255

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
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