Museum Van Loon в Амстердаме
О месте
Это великолепно сохранившийся особняк XVII века, расположенный на канале Кейзерсграхт в Амстердаме. Музей предлагает уникальную возможность увидеть жизнь богатой голландской аристократии изнутри: это единственный дом в городе, где жилое здание, сад и конюшня сохранились как единый исторический ансамбль.
Контакты
Keizersgracht 672, 1017 ET Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00