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Hortus Botanicus в Амстердаме

Hortus Botanicus

О месте

Один из старейших ботанических садов в мире, основанный в 1638 году как сад лекарственных растений для врачей и аптекарей. Расположенный в центре города, он предлагает уникальную коллекцию экзотических растений, оранжереи с разными климатическими зонами, кафе и магазин экологичных подарков.

Контакты

Plantage Middenlaan 2a, 1018 DD Amsterdam
+31206259021

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 20:00
Контакты
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