Hortus Botanicus в Амстердаме

О месте

Один из старейших ботанических садов в мире, основанный в 1638 году как сад лекарственных растений для врачей и аптекарей. Расположенный в центре города, он предлагает уникальную коллекцию экзотических растений, оранжереи с разными климатическими зонами, кафе и магазин экологичных подарков.