Hortus Botanicus в Амстердаме
О месте
Один из старейших ботанических садов в мире, основанный в 1638 году как сад лекарственных растений для врачей и аптекарей. Расположенный в центре города, он предлагает уникальную коллекцию экзотических растений, оранжереи с разными климатическими зонами, кафе и магазин экологичных подарков.
Контакты
Plantage Middenlaan 2a, 1018 DD Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 20:00