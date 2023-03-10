Аренда яхты в Амстердам
Город раскрывается совсем иначе, когда улицы и фасады остаются по другую сторону борта. Яхта создаёт камерную атмосферу для неспешной прогулки, ужина, встречи или особого вечера на воде.
Что мы предлагаем
Яхтенный формат можно выбрать под короткую прогулку по каналам или более продолжительный частный маршрут. Отдельное внимание уделяем атмосфере на борту и формату компании.
- Элегантные суда для прогулок по каналам и городским водным маршрутам.
- Частные круизы с ужином или аперитивом на борту.
- Яхты для камерных корпоративных встреч и неформальных переговоров.
- Продолжительные прогулки с возможностью составить собственный маршрут.
Каждая поездка строится вокруг комфортного темпа и состава гостей.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На короткой прогулке особенно ценится лёгкость, поэтому обслуживание остаётся естественным и спокойным, не отвлекая от вида и атмосферы вокруг. При необходимости команда берёт на себя все бытовые детали путешествия.
- Профессиональный капитан и экипаж с опытом работы на частных чартерных маршрутах.
- Подготовка лёгкого меню, аперитивов и напитков к выбранному времени.
- Внимательное сопровождение частных ужинов, встреч и небольших мероприятий на борту.
Дополнительные услуги
Прогулку можно сделать продолжением городского вечера или, наоборот, полностью отделить от привычного ритма. Небольшие детали — от правильно подобранной музыки до заранее забронированного стола после возвращения — помогают выстроить цельный сценарий без лишней суеты.
- Подбор музыкального сопровождения: от деликатного фонового саундтрека до DJ-сета для вечернего чартера.
- Авторская сервировка с цветами, свечами и декоративными элементами под конкретный повод.
- Персональная фотосъёмка во время прогулки для создания атмосферных кадров на фоне каналов.
- Бронирование ресторана или приватной площадки для продолжения вечера после круиза.
Маршруты и направления
Водная география Амстердама выходит далеко за пределы исторического центра. Каналы постепенно сменяются рекой, озёрами и загородными пейзажами, поэтому маршрут можно адаптировать от короткой городской прогулки до полноценного дня за пределами столицы.
- Исторический центр и кольцо каналов — маршрут через каналы Херенграхт и Кайзерсграхт, район Йордан и старинные мосты.
- Река Амстел — более спокойный путь среди зелёных берегов, исторических домов и загородных резиденций.
- Река Вехт и Мёйден — направление к старинным усадьбам и средневековому замку Мёйден.
- Эймер и Маркермер — вариант для продолжительного выхода на открытые воды за пределами городской застройки.
Яхты для особых случаев
Каналы и историческая архитектура делают водный формат особенно выразительным для небольших мероприятий. На борту легко создать атмосферу частного салона, не превращая вечер в формальный банкет.
- Арт-вечера и камерные культурные встречи — небольшая презентация, закрытый показ или ужин для гостей из творческой среды.
- Мальчишники и девичники в закрытом формате — прогулка по каналам, бар, музыка и заранее подготовленная программа без туристической атмосферы.
- Предсвадебные мероприятия — встреча для гостей, небольшой девичник или спокойный ужин перед главным днём.
Иногда лучший способ отметить событие — не добавлять ему торжественности, а дать ему правильное настроение.