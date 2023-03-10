Аренда яхты в Амстердам

Что мы предлагаем

Яхтенный формат можно выбрать под короткую прогулку по каналам или более продолжительный частный маршрут. Отдельное внимание уделяем атмосфере на борту и формату компании.

Элегантные суда для прогулок по каналам и городским водным маршрутам.

Частные круизы с ужином или аперитивом на борту.

Яхты для камерных корпоративных встреч и неформальных переговоров.

Продолжительные прогулки с возможностью составить собственный маршрут.

Каждая поездка строится вокруг комфортного темпа и состава гостей.