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Cubana Pub Cocktail в Анталье

Cubana Pub Cocktail

О месте

Бар на побережье с латиноамериканской атмосферой. Подходит для тех, кто ищет недорогие коктейли и расслабленную атмосферу рядом с пляжем.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Kent Meydanı, Altınkum, Akdeniz Blv. No:174/C A, 07070 Konyaaltı/Antalya
+905323076706

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 01:00
Вторник13:00 - 01:00
Среда13:00 - 01:00
Четверг13:00 - 01:00
Пятница13:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 01:00
Контакты
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