Cubana Pub Cocktail в Анталье
О месте
Бар на побережье с латиноамериканской атмосферой. Подходит для тех, кто ищет недорогие коктейли и расслабленную атмосферу рядом с пляжем.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Kent Meydanı, Altınkum, Akdeniz Blv. No:174/C A, 07070 Konyaaltı/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 01:00
Вторник13:00 - 01:00
Среда13:00 - 01:00
Четверг13:00 - 01:00
Пятница13:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 01:00