Ceila Club в Анталье
О месте
Позиционируется как одно из самых престижных заведений Антальи.Живые выступления, открытая площадка с видом на море и продуманная музыкальная программа.
Особенности
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Çağlayan, Fener Cd. 12/A, 07230 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 04:00
Вторник22:00 - 04:00
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 04:00
Воскресенье22:00 - 04:00