Tipsy Old Town в Анталье
О месте
Это популярный панорамный бар и ресторан на крыше, расположенный в историческом центре Антальи.Заведение славится своим террасным баром, с которого открывается захватывающий вид на Средиземное море и горы во время заката.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. No:41, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 02:00
Вторник08:00 - 02:00
Среда08:00 - 02:00
Четверг08:00 - 02:00
Пятница08:00 - 02:00
Суббота08:00 - 02:00
Воскресенье08:00 - 02:00