Gâia Roof в Анталье
О месте
Это популярный панорамный бар и ночной клуб. Заведение известно своей атмосферой «Amazon/Jungle», авторскими коктейлями и выступлениями диджеев под открытым небом.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Şirinyalı, Lara Cd. No:137, 07160 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00