Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Gâia Roof в Анталье

Gâia Roof

О месте

Это популярный панорамный бар и ночной клуб. Заведение известно своей атмосферой «Amazon/Jungle», авторскими коктейлями и выступлениями диджеев под открытым небом.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Şirinyalı, Lara Cd. No:137, 07160 Muratpaşa/Antalya
+905537792993

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM