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My Friends Pub в Анталье

My Friends Pub

О месте

Это популярное место,где живая музыка и стейки на гриле сочетаются с уютной, но модной обстановкой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. 48А, 07100 Muratpaşa/Antalya
+905310123432

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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