My Friends Pub в Анталье
О месте
Это популярное место,где живая музыка и стейки на гриле сочетаются с уютной, но модной обстановкой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. 48А, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00