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Dubh Linn Irish Pub в Анталье

Dubh Linn Irish Pub

О месте

Классический ирландский паб с атмосферой «старого города».Широкий выбор разливного и бутылочного пива, виски, авторские и классические коктейли.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Yeniköy, 364. Sk. No:3, 07190 Döşemealtı/Antalya
+90 242 242 72 72

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 01:30
Вторник11:00 - 01:30
Среда11:00 - 01:30
Четверг11:00 - 01:30
Пятница11:00 - 01:30
Суббота11:00 - 01:30
Воскресенье11:00 - 01:30
Контакты
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