Dubh Linn Irish Pub в Анталье
О месте
Классический ирландский паб с атмосферой «старого города».Широкий выбор разливного и бутылочного пива, виски, авторские и классические коктейли.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Yeniköy, 364. Sk. No:3, 07190 Döşemealtı/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 01:30
Вторник11:00 - 01:30
Среда11:00 - 01:30
Четверг11:00 - 01:30
Пятница11:00 - 01:30
Суббота11:00 - 01:30
Воскресенье11:00 - 01:30