Soho Club в Анталье
О месте
Крупный клуб, предлагающий VIP-обслуживание и сервис с напитками премиум-класса к столу.Танцевальные шоу, международная музыка и услуги парковщика (valet parking).
Особенности
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
DJ сеты
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Şirinyalı, 1516. Sk. No:11, 07160 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:30 - 04:00
Вторник22:30 - 04:00
Среда22:30 - 04:00
Четверг22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00
Воскресенье22:30 - 04:00