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Sheffield Pub в Анталье

Sheffield Pub

О месте

Это популярный английский паб. Заведение известно уютной атмосферой, качественной музыкой (инди, рок) и одним из лучших выборов пива и коктейлей в старом городе.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Kılınçarslan, Yenikapı sk No:23, 07100 Muratpaşa/Antalya
+905551751795

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 03:00
Вторник12:00 - 03:00
Среда12:00 - 03:00
Четверг12:00 - 03:00
Пятница12:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 03:00
Контакты
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