Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The 251 Sou в Анталье

The 251 Sou

О месте

Элитный бар, специализирующийся на джазе, блюзе и соул-музыке.Живые выступления профессиональных музыкантов под открытым небом.Широкий выбор элитного алкоголя и авторских коктейлей от титулованных миксологов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Akra Hotel, Şirinyalı, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa/Antalya
+902423109999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:30
Вторник17:00 - 00:30
Среда17:00 - 00:30
Четверг17:00 - 00:30
Пятница17:00 - 00:30
Суббота17:00 - 00:30
Воскресенье17:00 - 00:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM