The 251 Sou в Анталье
О месте
Элитный бар, специализирующийся на джазе, блюзе и соул-музыке.Живые выступления профессиональных музыкантов под открытым небом.Широкий выбор элитного алкоголя и авторских коктейлей от титулованных миксологов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Akra Hotel, Şirinyalı, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:30
Вторник17:00 - 00:30
Среда17:00 - 00:30
Четверг17:00 - 00:30
Пятница17:00 - 00:30
Суббота17:00 - 00:30
Воскресенье17:00 - 00:30