Devlet Güzel Sanatlar Galerileri в Анталье
О месте
Это сеть культурных учреждений в Турции, находящихся под управлением Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма. Эти галереи служат площадками для проведения периодических персональных и групповых выставок, способствуя развитию визуального искусства и поддержке художников.
Контакты
Selçuk, Selçuk Mah No:36, 07100 Muratpaşa/Antalya
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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 19:00
Вторник10:00 - 19:00
Среда10:00 - 19:00
Четверг10:00 - 19:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье12:00 - 19:00