Devlet Güzel Sanatlar Galerileri в Анталье

О месте

Это сеть культурных учреждений в Турции, находящихся под управлением Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма. Эти галереи служат площадками для проведения периодических персональных и групповых выставок, способствуя развитию визуального искусства и поддержке художников.