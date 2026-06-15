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Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum в Анталье
О месте
Этнографический музей в отреставрированном османском особняке в старом городе.
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