NEMO Restaurant & Lounge в Анталье
О месте
Уникальный аквариум-ресторан,предлагающий ужин в окружении морских обитателей.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Kadriye, Atatürk_3 Cad No:1/11, 07000 Serik/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 01:00
Вторник13:00 - 01:00
Среда13:00 - 01:00
Четверг13:00 - 01:00
Пятница13:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 01:00