HARE в Анталье
О месте
Элегантный ресторан турецкой и средиземноморской кухни, расположенный в историческом центре города — районе Калеичи.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Контакты
Barbaros, Hesapçı Sk. No:9, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 23:30
Вторник08:00 - 23:30
Среда08:00 - 23:30
Четверг08:00 - 23:00
Пятница08:00 - 23:00
Суббота08:00 - 23:00
Воскресенье08:00 - 23:30