7 Mehmet в Анталье
О месте
Легендарный ресторан с более чем 30-летней историей, расположенный на холме над пляжем Коньяалты. Специализируется на традиционной турецкой и средиземноморской кухне, используя свежие местные продукты.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Контакты
Meltem Mahallesi, Atatürk Kültür Parkı, Dumlupınar Bulvarı No:201, 07030 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00