Seraser Fine Dining Restaurant в Анталье
О месте
Один из самых известных ресторанов города, расположенный в историческом особняке в Калеичи. Предлагает блюда международной и турецкой кухни с акцентом на детали и презентацию.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Selçuk, Paşa Cami Sk. No:14, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье16:00 - 00:00