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Seraser Fine Dining Restaurant в Анталье

Seraser Fine Dining Restaurant

О месте

Один из самых известных ресторанов города, расположенный в историческом особняке в Калеичи. Предлагает блюда международной и турецкой кухни с акцентом на детали и презентацию.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Selçuk, Paşa Cami Sk. No:14, 07100 Muratpaşa/Antalya
+902422476015

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье16:00 - 00:00
Контакты
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