Laf Meze Restaurant Kaleiçi в Анталье
О месте
Ресторан Laf Meze, расположенный в самом сердце исторического района Калеичи в Анталье, предлагает изысканные блюда, в которых местные вкусы сочетаются с современными тенденциями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
Kılınçarslan, Tabakhane Sk. No:1, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00