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Laf Meze Restaurant Kaleiçi в Анталье

Laf Meze Restaurant Kaleiçi

О месте

Ресторан Laf Meze, расположенный в самом сердце исторического района Калеичи в Анталье, предлагает изысканные блюда, в которых местные вкусы сочетаются с современными тенденциями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Kılınçarslan, Tabakhane Sk. No:1, 07100 Muratpaşa/Antalya
+905383597009

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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