Asmani Restaurant в Анталье
О месте
Находится на крыше отеля Akra Hotel. Ресторан славится эклектичным меню, объединяющим турецкие и мировые вкусы, а также собственной винотекой и потрясающим видом на ночной город.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
10, Akra Hotel, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00