Sunset View Restaurant & Bar в Анталье
О месте
Место с современным дизайном и панорамным видом на Анталийский залив и горы. Идеально подходит для романтического ужина на закате; в меню выделяют мясные блюда и коктейли.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Gençlik, 1311. Sk., 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:30
Вторник09:00 - 00:30
Среда09:00 - 00:30
Четверг09:00 - 00:30
Пятница09:00 - 00:30
Суббота09:00 - 00:30
Воскресенье09:00 - 00:30