Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Sunset View Restaurant & Bar в Анталье

Sunset View Restaurant & Bar

О месте

Место с современным дизайном и панорамным видом на Анталийский залив и горы. Идеально подходит для романтического ужина на закате; в меню выделяют мясные блюда и коктейли.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Gençlik, 1311. Sk., 07100 Muratpaşa/Antalya
+905540226200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:30
Вторник09:00 - 00:30
Среда09:00 - 00:30
Четверг09:00 - 00:30
Пятница09:00 - 00:30
Суббота09:00 - 00:30
Воскресенье09:00 - 00:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM