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Sauvignon Restaurant в Анталье

Sauvignon Restaurant

О месте

Элитный рыбный ресторан в Калеичи с террасой, откуда открывается вид на гавань и море. Гости отмечают изысканную подачу морепродуктов, свежую рыбу и профессиональный сервис.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Kılınçarslan, Hesapçı Sk. No:72, 07100 Muratpaşa/Antalya
+905442550265

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 00:00
Вторник11:30 - 00:00
Среда11:30 - 00:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота11:30 - 00:00
Воскресенье11:30 - 00:00
Контакты
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