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Vanilla Lounge в Анталье

Vanilla Lounge

О месте

Элегантное место в Старом городе (Калеичи), которое стабильно держит планку качества уже много лет.Современная французская и международная кухня .

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Barbaros, Hesapçı Sk. No:33, 07100 Muratpaşa/Antalya
+902422476013

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:30
Вторник11:30 - 23:30
Среда11:30 - 23:30
Четверг11:30 - 23:30
Пятница11:30 - 23:30
Суббота11:30 - 23:30
Воскресенье11:30 - 23:30
Контакты
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