Vanilla Lounge в Анталье
О месте
Элегантное место в Старом городе (Калеичи), которое стабильно держит планку качества уже много лет.Современная французская и международная кухня .
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Barbaros, Hesapçı Sk. No:33, 07100 Muratpaşa/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:30
Вторник11:30 - 23:30
Среда11:30 - 23:30
Четверг11:30 - 23:30
Пятница11:30 - 23:30
Суббота11:30 - 23:30
Воскресенье11:30 - 23:30