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Ayar Meyhanesi в Анталье

Ayar Meyhanesi

О месте

Высококлассный рыбный ресторан в Калеичи, известный своей живой музыкой и гостеприимством.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Kılınçarslan, Hesapçı Sk. No:59, 07100 Muratpaşa/Antalya
+905301172927

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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