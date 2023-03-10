Аренда элитных авто в Анталья
Автомобиль премиум-класса позволяет свободно сочетать курортный отдых с поездками вдоль побережья и за пределы города. Комфортная машина особенно уместна для семейного путешествия, деловых встреч или маршрутов между отелями, маринами и приватными курортами.
Что мы предлагаем
Ритм отдыха на побережье редко ограничивается одним отелем. Утро может начаться на пляже, продолжиться поездкой в старый город или к марине, а вечером возникнет желание отправиться на ужин в другую часть побережья. Поэтому автомобиль подбирается прежде всего под ваш сценарий дня.
- Для спокойного курортного отдыха и поездок всей семьей подойдут Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz GLS и другие вместительные модели премиального класса.
- Если в планах романтическая поездка вдоль побережья, можно выбрать кабриолет или элегантное купе, чтобы сделать маршрут более атмосферным.
- Для продолжительных экскурсий за пределы Анталии предпочтительны автомобили с просторным салоном, удобной посадкой и достаточным местом для багажа.
- На свадьбы и частные мероприятия представительский автомобиль с водителем, чтобы полностью сосредоточиться на самом событии.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Персональный водитель позволяет сделать перемещения между курортом, аэропортом, мариной и частными локациями частью единого комфортного сервиса. Формат особенно удобен для отдыха, когда не хочется подстраивать день под транспорт.
- Автомобиль с водителем на весь день для пляжных клубов, экскурсий и поездок вдоль побережья.
- Возможность организовать маршрут с несколькими остановками без необходимости каждый раз заказывать новый трансфер.
- Индивидуальное сопровождение для семей, пар и гостей, которым важны приватность и спокойный ритм поездок.
Дополнительные услуги
Помимо аренды автомобиля, доступны решения для частных мероприятий и отдыха в премиальном формате. Особое внимание уделяется тем случаям, когда автомобиль становится частью общей организации события.
- Эксклюзивные автомобили для свадеб, помолвок и торжественных вечеров.
- Оформление автомобиля в соответствии со стилем частного мероприятия.
- Организация поездок по побережью с индивидуально составленным маршрутом.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль должен оставаться надежным на протяжении всей поездки, независимо от ее продолжительности. Техническое обслуживание проводится регулярно, а перед подачей проверяются основные системы машины.
Отдельное внимание уделяется состоянию салона и общему качеству подготовки автомобиля.
Аренда для особых случаев
Особый повод у моря требует автомобиля, который соответствует и атмосфере события, и уровню комфорта гостей.
- Вечерние мероприятия в отелях и на курортных площадках.
- Торжественные даты, частные празднования и романтические вечера.
- Поездки к яхтенным маринам и престижным прибрежным локациям.
- Премиальный автомобиль для дня, который хочется запомнить не только фотографиями.