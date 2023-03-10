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Аренда элитных авто в Анталья

Автомобиль премиум-класса позволяет свободно сочетать курортный отдых с поездками вдоль побережья и за пределы города. Комфортная машина особенно уместна для семейного путешествия, деловых встреч или маршрутов между отелями, маринами и приватными курортами.

Что мы предлагаем

Ритм отдыха на побережье редко ограничивается одним отелем. Утро может начаться на пляже, продолжиться поездкой в старый город или к марине, а вечером возникнет желание отправиться на ужин в другую часть побережья. Поэтому автомобиль подбирается прежде всего под ваш сценарий дня.

  • Для спокойного курортного отдыха и поездок всей семьей подойдут Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz GLS и другие вместительные модели премиального класса.
  • Если в планах романтическая поездка вдоль побережья, можно выбрать кабриолет или элегантное купе, чтобы сделать маршрут более атмосферным.
  • Для продолжительных экскурсий за пределы Анталии предпочтительны автомобили с просторным салоном, удобной посадкой и достаточным местом для багажа.
  • На свадьбы и частные мероприятия представительский автомобиль с водителем, чтобы полностью сосредоточиться на самом событии.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Персональный водитель позволяет сделать перемещения между курортом, аэропортом, мариной и частными локациями частью единого комфортного сервиса. Формат особенно удобен для отдыха, когда не хочется подстраивать день под транспорт.

  • Автомобиль с водителем на весь день для пляжных клубов, экскурсий и поездок вдоль побережья.
  • Возможность организовать маршрут с несколькими остановками без необходимости каждый раз заказывать новый трансфер.
  • Индивидуальное сопровождение для семей, пар и гостей, которым важны приватность и спокойный ритм поездок.

Дополнительные услуги

Помимо аренды автомобиля, доступны решения для частных мероприятий и отдыха в премиальном формате. Особое внимание уделяется тем случаям, когда автомобиль становится частью общей организации события.

  • Эксклюзивные автомобили для свадеб, помолвок и торжественных вечеров.
  • Оформление автомобиля в соответствии со стилем частного мероприятия.
  • Организация поездок по побережью с индивидуально составленным маршрутом.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль должен оставаться надежным на протяжении всей поездки, независимо от ее продолжительности. Техническое обслуживание проводится регулярно, а перед подачей проверяются основные системы машины.

Отдельное внимание уделяется состоянию салона и общему качеству подготовки автомобиля.

Аренда для особых случаев

Особый повод у моря требует автомобиля, который соответствует и атмосфере события, и уровню комфорта гостей.

  • Вечерние мероприятия в отелях и на курортных площадках.
  • Торжественные даты, частные празднования и романтические вечера.
  • Поездки к яхтенным маринам и престижным прибрежным локациям.
  • Премиальный автомобиль для дня, который хочется запомнить не только фотографиями.
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