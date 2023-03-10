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Аренда бизнес джета в Анталья

Перелёт на частном самолёте помогает начать отдых ещё до прибытия, оставляя в прошлом очереди, пересадки и жёсткие временные рамки. Индивидуальный маршрут и высокий уровень комфорта позволяют превратить дорогу к побережью в полноценную часть путешествия.

Что мы предлагаем

Частный самолёт позволяет легко соединить отдых на побережье с деловыми поездками и вылетами в другие страны. Формат подбирается под продолжительность путешествия, количество пассажиров и желаемую степень приватности.

  • Персональные чартеры для отдыха на Средиземноморском побережье.
  • Вылеты на греческие острова, в европейские столицы и другие курортные направления.
  • Организация перелётов для небольших компаний и частных групп.
  • Рейсы по индивидуальному графику, включая ранние и поздние вылеты.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Перелёт можно организовать так, чтобы уже на борту начался отдых, а не просто дорога к месту назначения. Спокойный темп обслуживания, комфорт салона и внимание экипажа помогают сохранить привычный уровень удобства в течение всего рейса.

  • Персональный подход к сервировке и выбору напитков.
  • Опытные пилоты и бортпроводники с вниманием к пожеланиям пассажиров.
  • Возможность расслабиться в просторном салоне вдали от стандартной суеты аэропортов.

Дополнительные услуги

Пребывание на побережье можно дополнить сервисами, которые выходят далеко за рамки самого перелёта.

  • Организация яхты для частного дня на воде с маршрутом, рассчитанным под пожелания гостей.
  • Подбор виллы с высоким уровнем приватности для отдыха после прибытия.
  • Персональный консьерж для ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий.
  • Организация автомобилей с водителем для поездок между курортами, ресторанами и частными локациями.

Все дополнительные решения подбираются в зависимости от сценария путешествия и его продолжительности.

Направления и маршруты

Средиземноморское расположение позволяет сочетать отдых на побережье с перелётами в крупные деловые центры и другие курортные направления региона.

  • Частные рейсы в Стамбул, Анкару и другие города Турции.
  • Перелёты на греческие острова и курорты Восточного Средиземноморья.
  • Маршруты в Дубай, Доху и другие направления Ближнего Востока.
  • Сценарии путешествий, объединяющие несколько средиземноморских остановок.

Почему выбирают нас

Отправной точкой становится не сам перелёт, а сценарий всей поездки, который можно адаптировать под деловые задачи, отдых и частные планы.

  • Можно заранее согласовать не только маршрут, но и удобный темп путешествия с учётом нескольких остановок и времени между ними.
  • Команда помогает соединить авиаперелёт с виллой, яхтой, автомобилем с водителем или другими решениями для отдыха на побережье.
  • Для поездок с плотной программой особенно ценна возможность менять детали, не перестраивая всю поездку заново.
  • Персональное сопровождение позволяет учитывать пожелания, которые редко укладываются в готовые туристические предложения.

Безопасность и стандарты

Для перелётов к средиземноморскому побережью большое значение имеет грамотная подготовка маршрута и учет меняющихся погодных условий.

  • Метеорологическая обстановка оценивается до вылета и учитывается при операционном планировании.
  • Воздушные суда рассматриваются с точки зрения технической исправности и пригодности к конкретному маршруту.
  • Экипаж должен соответствовать установленным требованиям к квалификации и подготовке.

Так безопасность становится естественной частью путешествия, оставляя больше пространства для моря, солнца и безмятежного ритма Средиземноморья.

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