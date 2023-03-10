Аренда бизнес джета в Анталья
Перелёт на частном самолёте помогает начать отдых ещё до прибытия, оставляя в прошлом очереди, пересадки и жёсткие временные рамки. Индивидуальный маршрут и высокий уровень комфорта позволяют превратить дорогу к побережью в полноценную часть путешествия.
Что мы предлагаем
Частный самолёт позволяет легко соединить отдых на побережье с деловыми поездками и вылетами в другие страны. Формат подбирается под продолжительность путешествия, количество пассажиров и желаемую степень приватности.
- Персональные чартеры для отдыха на Средиземноморском побережье.
- Вылеты на греческие острова, в европейские столицы и другие курортные направления.
- Организация перелётов для небольших компаний и частных групп.
- Рейсы по индивидуальному графику, включая ранние и поздние вылеты.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Перелёт можно организовать так, чтобы уже на борту начался отдых, а не просто дорога к месту назначения. Спокойный темп обслуживания, комфорт салона и внимание экипажа помогают сохранить привычный уровень удобства в течение всего рейса.
- Персональный подход к сервировке и выбору напитков.
- Опытные пилоты и бортпроводники с вниманием к пожеланиям пассажиров.
- Возможность расслабиться в просторном салоне вдали от стандартной суеты аэропортов.
Дополнительные услуги
Пребывание на побережье можно дополнить сервисами, которые выходят далеко за рамки самого перелёта.
- Организация яхты для частного дня на воде с маршрутом, рассчитанным под пожелания гостей.
- Подбор виллы с высоким уровнем приватности для отдыха после прибытия.
- Персональный консьерж для ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий.
- Организация автомобилей с водителем для поездок между курортами, ресторанами и частными локациями.
Все дополнительные решения подбираются в зависимости от сценария путешествия и его продолжительности.
Направления и маршруты
Средиземноморское расположение позволяет сочетать отдых на побережье с перелётами в крупные деловые центры и другие курортные направления региона.
- Частные рейсы в Стамбул, Анкару и другие города Турции.
- Перелёты на греческие острова и курорты Восточного Средиземноморья.
- Маршруты в Дубай, Доху и другие направления Ближнего Востока.
- Сценарии путешествий, объединяющие несколько средиземноморских остановок.
Почему выбирают нас
Отправной точкой становится не сам перелёт, а сценарий всей поездки, который можно адаптировать под деловые задачи, отдых и частные планы.
- Можно заранее согласовать не только маршрут, но и удобный темп путешествия с учётом нескольких остановок и времени между ними.
- Команда помогает соединить авиаперелёт с виллой, яхтой, автомобилем с водителем или другими решениями для отдыха на побережье.
- Для поездок с плотной программой особенно ценна возможность менять детали, не перестраивая всю поездку заново.
- Персональное сопровождение позволяет учитывать пожелания, которые редко укладываются в готовые туристические предложения.
Безопасность и стандарты
Для перелётов к средиземноморскому побережью большое значение имеет грамотная подготовка маршрута и учет меняющихся погодных условий.
- Метеорологическая обстановка оценивается до вылета и учитывается при операционном планировании.
- Воздушные суда рассматриваются с точки зрения технической исправности и пригодности к конкретному маршруту.
- Экипаж должен соответствовать установленным требованиям к квалификации и подготовке.
Так безопасность становится естественной частью путешествия, оставляя больше пространства для моря, солнца и безмятежного ритма Средиземноморья.