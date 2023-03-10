Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Элитные виллы в Анталья

Представьте утро с открытой террасой, солнечным светом и морским воздухом, когда никуда не нужно спешить. Такой ритм легко становится привычным, превращая виллу в личное место для отдыха и наслаждения жизнью.

Что мы предлагаем

Морской климат задаёт виллам совершенно особый сценарий использования, где открытые зоны и близость к воде становятся частью повседневного комфорта. Подбираем варианты как для беззаботного отдыха, так и для более продолжительного проживания.

  • Виллы у моря с бассейнами, садами и открытыми пространствами для отдыха.
  • Объекты для сезонной аренды, длительного проживания или семейных поездок.
  • Резиденции для покупки с потенциалом личного использования и последующей аренды.
  • Персональная организация просмотров, переговоров и других вопросов, связанных с выбором объекта.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Средиземноморский образ жизни раскрывается по-разному, поэтому выбор стоит делать между курортной атмосферой, видом на море и более спокойной жилой средой.

  • Konyaaltı — современный прибрежный район с пляжами, ресторанами и выразительными видами на горы.
  • Lara — востребованная локация для больших современных вилл, приватных участков и курортного образа жизни.
  • Kalkan — камерная атмосфера, террасная застройка и впечатляющие панорамы Средиземного моря.
  • Belek — просторные виллы рядом с гольф-полями и курортной инфраструктурой, особенно подходящие для спокойного отдыха.

Дополнительные услуги

Морской отдых легко превратить в полноценный индивидуальный сценарий с заботой о досуге, спорте и развлечениях.

  • Аренда яхт для дневных прогулок, частных вечеринок и отдыха вдали от курортной суеты.
  • Персональный тренер, организация SPA-процедур и спортивных активностей.
  • Подбор ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий с учётом ваших предпочтений.
  • Вертолётные и автомобильные трансферы для поездок по побережью.

Почему выбирают нас

Курортный отдых требует другого ритма работы, поэтому мы уделяем особое внимание оперативности, точности и локальной координации.

  • Работаем с объектами и партнёрами, которых можем рекомендовать исходя из качества взаимодействия и уровня обслуживания.
  • Быстро подключаем локальную команду, когда требуется решить бытовой или организационный вопрос.
  • Помогаем согласовать дополнительные условия проживания ещё до прибытия клиента.
  • Сохраняем единый уровень коммуникации независимо от количества задействованных подрядчиков.

Услуги для владельцев вилл

Для курортной недвижимости особенно важна способность поддерживать высокий уровень объекта в течение всего сезона, а не только в момент заселения.

  • Разработка стратегии сезонной аренды с учётом спроса и профиля целевой аудитории.
  • Работа с гостями, бронированиями и индивидуальными запросами арендаторов.
  • Организация подготовки виллы между заездами и контроль работы обслуживающего персонала.
  • Продвижение объекта через международную клиентскую сеть и подготовка материалов для продажи.

Гарантия безопасности сделки

Курортная недвижимость требует особенно внимательной проверки условий, поскольку аренда и покупка часто связаны с дополнительными сервисами и локальными договорённостями.

  • Сверка основных документов и сведений об объекте.
  • Проверка условий оплаты, срока проживания или передачи недвижимости.
  • Координация подписания договора и взаимодействия с представителями собственника.
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM