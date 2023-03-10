Элитные виллы в Анталья
Представьте утро с открытой террасой, солнечным светом и морским воздухом, когда никуда не нужно спешить. Такой ритм легко становится привычным, превращая виллу в личное место для отдыха и наслаждения жизнью.
Что мы предлагаем
Морской климат задаёт виллам совершенно особый сценарий использования, где открытые зоны и близость к воде становятся частью повседневного комфорта. Подбираем варианты как для беззаботного отдыха, так и для более продолжительного проживания.
- Виллы у моря с бассейнами, садами и открытыми пространствами для отдыха.
- Объекты для сезонной аренды, длительного проживания или семейных поездок.
- Резиденции для покупки с потенциалом личного использования и последующей аренды.
- Персональная организация просмотров, переговоров и других вопросов, связанных с выбором объекта.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Средиземноморский образ жизни раскрывается по-разному, поэтому выбор стоит делать между курортной атмосферой, видом на море и более спокойной жилой средой.
- Konyaaltı — современный прибрежный район с пляжами, ресторанами и выразительными видами на горы.
- Lara — востребованная локация для больших современных вилл, приватных участков и курортного образа жизни.
- Kalkan — камерная атмосфера, террасная застройка и впечатляющие панорамы Средиземного моря.
- Belek — просторные виллы рядом с гольф-полями и курортной инфраструктурой, особенно подходящие для спокойного отдыха.
Дополнительные услуги
Морской отдых легко превратить в полноценный индивидуальный сценарий с заботой о досуге, спорте и развлечениях.
- Аренда яхт для дневных прогулок, частных вечеринок и отдыха вдали от курортной суеты.
- Персональный тренер, организация SPA-процедур и спортивных активностей.
- Подбор ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий с учётом ваших предпочтений.
- Вертолётные и автомобильные трансферы для поездок по побережью.
Почему выбирают нас
Курортный отдых требует другого ритма работы, поэтому мы уделяем особое внимание оперативности, точности и локальной координации.
- Работаем с объектами и партнёрами, которых можем рекомендовать исходя из качества взаимодействия и уровня обслуживания.
- Быстро подключаем локальную команду, когда требуется решить бытовой или организационный вопрос.
- Помогаем согласовать дополнительные условия проживания ещё до прибытия клиента.
- Сохраняем единый уровень коммуникации независимо от количества задействованных подрядчиков.
Услуги для владельцев вилл
Для курортной недвижимости особенно важна способность поддерживать высокий уровень объекта в течение всего сезона, а не только в момент заселения.
- Разработка стратегии сезонной аренды с учётом спроса и профиля целевой аудитории.
- Работа с гостями, бронированиями и индивидуальными запросами арендаторов.
- Организация подготовки виллы между заездами и контроль работы обслуживающего персонала.
- Продвижение объекта через международную клиентскую сеть и подготовка материалов для продажи.
Гарантия безопасности сделки
Курортная недвижимость требует особенно внимательной проверки условий, поскольку аренда и покупка часто связаны с дополнительными сервисами и локальными договорённостями.
- Сверка основных документов и сведений об объекте.
- Проверка условий оплаты, срока проживания или передачи недвижимости.
- Координация подписания договора и взаимодействия с представителями собственника.