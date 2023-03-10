Аренда яхты в Анталья
Тёплый морской воздух, открытая палуба и бескрайний горизонт задают ритм, в котором время перестаёт иметь значение. Яхта становится личным пространством для отдыха, купания, солнечного дня и красивого вечера у побережья.
Что мы предлагаем
Средиземноморские прогулки позволяют менять программу прямо по ходу дня. Можно сосредоточиться на море и отдыхе или наполнить маршрут остановками, купанием и обедом на борту.
- Яхты для дневных прогулок вдоль побережья.
- Индивидуальные морские маршруты с остановками для купания и снорклинга.
- Организация обеда или ужина с обслуживанием на борту.
- Яхтенные форматы для семей, друзей и небольших праздников.
Продолжительность и маршрут согласуются индивидуально.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
День на море должен оставаться лёгким, поэтому команда берёт на себя всё, что помогает сохранить ощущение настоящего отдыха. От подачи обеда до остановок для купания каждая деталь согласуется заранее.
- Свежая кухня и напитки на борту с возможностью сформировать индивидуальное меню.
- Экипаж, умеющий сочетать профессиональную навигацию с внимательным гостевым обслуживанием.
- Поддержка во время остановок для плавания, отдыха и водных развлечений.
Дополнительные услуги
День на воде здесь легко наполнить активностями, не превращая его в жёстко расписанную программу. Между плаванием и отдыхом можно оставить достаточно времени для обеда, солнца и спонтанных остановок.
- Комплект оборудования для снорклинга, paddleboard и других водных развлечений.
- Подготовка пляжной остановки с полотенцами, прохладительными напитками и всем необходимым для отдыха.
- Организация рыбалки с соответствующим снаряжением и сопровождением.
- Фруктовые композиции, охлаждённые напитки и лёгкие закуски, подготовленные непосредственно для дневного выхода.
Маршруты и направления
Побережье Антальи быстро меняет характер: курортные районы уступают место сосновым склонам, древним руинам и небольшим бухтам. Короткий чартер можно провести у ближайших берегов, а целый день посвятить маршруту в сторону Кемера и древнего побережья.
- Анталья — Кемер — прибрежный переход с панорамами Таврских гор и остановками для купания.
- Кемер — Фаселис — маршрут к античному городу, руины которого находятся непосредственно у моря.
- Фаселис — Олимпос — более спокойный участок с лесистыми склонами и укромными бухтами.
- Демре — Кекова — продолжительный выход к одному из наиболее выразительных яхтенных районов турецкого побережья с прозрачной водой и затопленными древними сооружениями.
Яхты для особых случаев
Тёплое море и многочисленные бухты позволяют строить праздник вокруг самого путешествия. Вместо фиксированной площадки гости получают целый день, в котором можно менять локации и настроение.
- День рождения на воде — купание в красивой бухте, обед на борту и продолжение праздника под музыку.
- День перед свадьбой — отдельный день для пары и близких с фотосессией, плаванием и ужином.
- Отдых в формате частного пляжного клуба — яхта становится отправной точкой для отдыха у выбранной бухты с возможностью организовать пикник или обслуживание на берегу.
Море позволяет не просто отметить дату, а наполнить её целым путешествием.