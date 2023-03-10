Аренда яхты в Анталья

Яхты для особых случаев

Тёплое море и многочисленные бухты позволяют строить праздник вокруг самого путешествия. Вместо фиксированной площадки гости получают целый день, в котором можно менять локации и настроение.

День рождения на воде — купание в красивой бухте, обед на борту и продолжение праздника под музыку.

День перед свадьбой — отдельный день для пары и близких с фотосессией, плаванием и ужином.

Отдых в формате частного пляжного клуба — яхта становится отправной точкой для отдыха у выбранной бухты с возможностью организовать пикник или обслуживание на берегу.

Море позволяет не просто отметить дату, а наполнить её целым путешествием.