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CV Distiller в Афинах

CV Distiller

О месте

Изысканный бар-коллекционер, известный своим огромным выбором виски со всего мира, а также премиальным бурбоном,ромом и коктейлями. Это «скрытая жемчужина» с джазовой атмосферой, уютным интерьером и дегустационным погребом, предлагающая профессиональный сервис.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

115 28, Chatzigianni Mexi 7, Athina 115 28
+302107231767

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 04:00
Суббота18:00 - 04:00
Контакты
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