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Materia Prima Cava & Wine Bistro в Афинах

Materia Prima Cava & Wine Bistro

О месте

Современное винное пространство, сочетающее в себе функции изысканного бистро и специализированного магазина с впечатляющим стеклянным погребом. Заведение специализируется на натуральных, биодинамических и редких греческих и международных винах. Меню состоит из креативных сезонных блюд средиземноморской кухни.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Falirou 68, Athina 117 41
+306955640306

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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