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War Museum в Афинах

War Museum

О месте

Крупнейший военно-исторический музей Греции, расположенный в центре города рядом с Византийским музеем. Экспозиция охватывает историю греческих вооруженных сил от античности до современности, включая масштабные коллекции оружия, униформы, артиллерийских орудий и самолетов, предлагая посетителям погружение в историю военных конфликтов.

Контакты

Rizari 2-4, Athina 106 75
+302107252974

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 22:00
Воскресенье09:00 - 19:00
Контакты
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