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Benaki Museum в Афинах

Benaki Museum

О месте

Ведущий культурный центр, расположенный в историческом особняке, предлагающий обширную коллекцию греческого искусства от доисторических времен до современности, включая византийские, поствизантийские, исламские коллекции и предметы китайского искусства, а также регулярные временные выставки.

Контакты

Koumpari 1, Athina 106 74
+302103671000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 16:00
Контакты
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