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New Acropolis Museum в Афинах

New Acropolis Museum

О месте

Современное здание из стекла и бетона у подножия холма. Оно хранит более 4200 артефактов, включая уникальные кариатиды и фризы Парфенона, с великолепным панорамным видом на Акрополь. Стеклянные полы открывают вид на археологические раскопки под музеем.

Контакты

Dionysiou Areopagitou 15, Athina 117 42
+302109000900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 20:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 20:00
Пятница09:00 - 22:00
Суббота09:00 - 20:00
Воскресенье09:00 - 20:00
Контакты
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