Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Spondi в Афинах

Spondi

О месте

Легендарное гастрономическое заведение. Расположенный в престижном районе Панграти, он предлагает изысканную французскую кухню, сочетающую классические традиции и современные техники. Известен своим элегантным интерьером, романтической атмосферой и высочайшим уровнем обслуживания.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

Pirronos 5, Athina 116 36
+302107564021

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 01:00
Вторник19:30 - 01:00
Среда19:30 - 01:00
Четверг19:30 - 01:00
Пятница19:30 - 01:00
Суббота19:30 - 01:00
Воскресенье19:30 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM