The Office Bar в Атланте
О месте
Стильный и оживленный гастробар в Мидтауне Атланты, который днем работает как место для деловых обедов и коворкинга, а вечером превращается в уютный лаунж для встреч с друзьями, просмотра спортивных трансляций и аперитивов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1105 W Peachtree St NW, Atlanta, GA 30309
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:30 - 00:00
Вторник06:30 - 00:00
Среда06:30 - 00:00
Четверг06:30 - 00:00
Пятница06:30 - 00:00
Суббота06:30 - 00:00
Воскресенье06:30 - 00:00