Red Phone Booth Buckhead в Атланте

О месте

Эксклюзивный бар-спикизи в стиле 1920-х годов с винтажной лондонской телефонной будкой на входе, доступ в который возможен только по секретному коду. Заведение славится безупречной коктейльной картой, широким выбором сигар и изысканным интерьером с кожаными диванами и барной стойкой из оникса.