Red Phone Booth Buckhead в Атланте
О месте
Эксклюзивный бар-спикизи в стиле 1920-х годов с винтажной лондонской телефонной будкой на входе, доступ в который возможен только по секретному коду. Заведение славится безупречной коктейльной картой, широким выбором сигар и изысканным интерьером с кожаными диванами и барной стойкой из оникса.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3242 Peachtree Rd, Atlanta, GA 30305
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 01:00
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 00:00