Aerial Kitchen & Bar в Атланте
О месте
Стильный открытый ресторан и бар на 9-м этаже отеля Epicurean Atlanta Мидтауне. Заведение предлагает панорамный вид на город, отдых у бассейна и авторскую латиноамериканскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Парковка
Контакты
Ninth Floor, 1117 W Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 20:00