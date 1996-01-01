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Aerial Kitchen & Bar в Атланте

Aerial Kitchen & Bar

О месте

Стильный открытый ресторан и бар на 9-м этаже отеля Epicurean Atlanta Мидтауне. Заведение предлагает панорамный вид на город, отдых у бассейна и авторскую латиноамериканскую кухню.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Парковка

Контакты

Ninth Floor, 1117 W Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309
+14702832599

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 20:00
Контакты
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