Margot в Атланте
О месте
Стильный и оживленный коктейль-бар и ресторан в центре Атланты. Заведение предлагает непринужденную, но изысканную атмосферу Bar Margot, мастерски приготовленные напитки и меню, сочетающее классическую американскую кухню с южноамериканскими мотивами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
75 14th St NE, Atlanta, GA 30309
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 23:00
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 00:00
Суббота15:00 - 00:00
Воскресенье15:00 - 23:00