Nest on Four в Атланте

О месте

Современный спортивный бар премиум-класса в центре Атланты. Он расположен внутри отеля Signia by Hilton Atlanta на Northside Drive, буквально в паре шагов от стадиона Mercedes-Benz Stadium. Заведение славится оживленной атмосферой, более чем 30 телевизорами и авторским меню.