Nest on Four в Атланте
О месте
Современный спортивный бар премиум-класса в центре Атланты. Он расположен внутри отеля Signia by Hilton Atlanta на Northside Drive, буквально в паре шагов от стадиона Mercedes-Benz Stadium. Заведение славится оживленной атмосферой, более чем 30 телевизорами и авторским меню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
159 Northside Dr NW, Atlanta, GA 30313
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:45
Вторник11:00 - 23:45
Среда11:00 - 23:45
Четверг11:00 - 23:45
Пятница11:00 - 23:45
Суббота11:00 - 23:45
Воскресенье11:00 - 23:45