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Nest on Four в Атланте

Nest on Four

О месте

Современный спортивный бар премиум-класса в центре Атланты. Он расположен внутри отеля Signia by Hilton Atlanta на Northside Drive, буквально в паре шагов от стадиона Mercedes-Benz Stadium. Заведение славится оживленной атмосферой, более чем 30 телевизорами и авторским меню.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

159 Northside Dr NW, Atlanta, GA 30313
+14042234414

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:45
Вторник11:00 - 23:45
Среда11:00 - 23:45
Четверг11:00 - 23:45
Пятница11:00 - 23:45
Суббота11:00 - 23:45
Воскресенье11:00 - 23:45
Контакты
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