Blind Willie's в Атланте
О месте
Легендарный блюз-клуб, открытый в 1986 году и названный в честь блюзмена Слепого Уилли Мактелла. Это культовое заведение предлагает живую музыку, кухню в стиле Нового Орлеана и классическую барную атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
828 N Highland Ave NE, Atlanta, GA 30306
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 22:00