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Blind Willie's в Атланте

Blind Willie's

О месте

Легендарный блюз-клуб, открытый в 1986 году и названный в честь блюзмена Слепого Уилли Мактелла. Это культовое заведение предлагает живую музыку, кухню в стиле Нового Орлеана и классическую барную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

828 N Highland Ave NE, Atlanta, GA 30306
+14048732583

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 22:00
Контакты
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