Big Sky Buckhead в Атланте
О месте
Популярный двухуровневый ресторан и спорт-бар в престижном районе Бакхед в Атланте. Заведение известно как отличное место для отдыха, где сочетаются изысканная кухня, спортивные трансляции и шумная ночная жизнь с панорамным видом на город.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3201 Cains Hill Pl NW, Atlanta, GA 30305
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:30
Суббота11:00 - 02:30
Воскресенье11:00 - 00:00