Big Sky Buckhead в Атланте

О месте

Популярный двухуровневый ресторан и спорт-бар в престижном районе Бакхед в Атланте. Заведение известно как отличное место для отдыха, где сочетаются изысканная кухня, спортивные трансляции и шумная ночная жизнь с панорамным видом на город.