Fadó Irish Pub в Атланте

О месте

Аутентичный ирландский паб с интерьером прямиком из Ирландии, террасой на крыше в Бакхеде, домашней кухней (Fish & Chips, пироги), эталонным пивом Guinness и статусом главного городского центра для раннего просмотра европейского футбола и Формулы-1.