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Fadó Irish Pub в Атланте

Fadó Irish Pub

О месте

Аутентичный ирландский паб с интерьером прямиком из Ирландии, террасой на крыше в Бакхеде, домашней кухней (Fish & Chips, пироги), эталонным пивом Guinness и статусом главного городского центра для раннего просмотра европейского футбола и Формулы-1.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

933 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309
+14042607910

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда10:00 - 23:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 23:00
Контакты
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