Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

New Realm Brewing Co в Атланте

New Realm Brewing Co

О месте

Популярная крафтовая пивоварня и ресторан, расположенные в модном районе Олд-Фовард-Уорд прямо у пешеходного маршрута Eastside Beltline Trail. Заведение славится потрясающим видом на горизонт города, обширным меню и живой атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

550 Somerset Terrace NE #101, Atlanta, GA 30306
+14049682777

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 16:00
Воскресенье11:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM