New Realm Brewing Co в Атланте
О месте
Популярная крафтовая пивоварня и ресторан, расположенные в модном районе Олд-Фовард-Уорд прямо у пешеходного маршрута Eastside Beltline Trail. Заведение славится потрясающим видом на горизонт города, обширным меню и живой атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Контакты
550 Somerset Terrace NE #101, Atlanta, GA 30306
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 16:00
Воскресенье11:00 - 22:00