Marcus Bar & Grille в Атланте
О месте
Шумный, стильный и музыкальный ресторан-бар от звездного шеф-повара Маркуса Самуэльссона в модном районе Атланты. Пространство наполнено атмосферой старого бруклинского шика с виниловыми пластинками, ретро-роликами и диджей-сетами по выходным.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
525 Edgewood Ave SE, Atlanta, GA 30312
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота10:30 - 23:00
Воскресенье10:30 - 22:00