Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Marcus Bar & Grille в Атланте

Marcus Bar & Grille

О месте

Шумный, стильный и музыкальный ресторан-бар от звездного шеф-повара Маркуса Самуэльссона в модном районе Атланты. Пространство наполнено атмосферой старого бруклинского шика с виниловыми пластинками, ретро-роликами и диджей-сетами по выходным.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

525 Edgewood Ave SE, Atlanta, GA 30312
+14708901700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота10:30 - 23:00
Воскресенье10:30 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM