The National Center for Civil and Human Rights в Атланте
О месте
Музей и культурный центр, посвященный движению за гражданские права чернокожих в США и борьбе за права человека во всем мире. Он расположен в центре города и включает в себя иммерсивные интерактивные выставки, а также личные вещи Мартина Лютера Кинга.
Контакты
100 Ivan Allen Jr Blvd NW, Atlanta, GA 30313
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00