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The National Center for Civil and Human Rights в Атланте

The National Center for Civil and Human Rights

О месте

Музей и культурный центр, посвященный движению за гражданские права чернокожих в США и борьбе за права человека во всем мире. Он расположен в центре города и включает в себя иммерсивные интерактивные выставки, а также личные вещи Мартина Лютера Кинга.

Контакты

100 Ivan Allen Jr Blvd NW, Atlanta, GA 30313
+16789998990

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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