World of Coca-Cola в Атланте

О месте

Интерактивный музей, посвященный истории культового напитка, придуманного фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 году. Он расположен в центре города рядом с Океанариумом Джорджии и предлагает гостям посмотреть на хранилище секретной формулы, увидеть винтажные рекламные ролики и попробовать более 100 видов газировки со всего света.