World of Coca-Cola в Атланте
О месте
Интерактивный музей, посвященный истории культового напитка, придуманного фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 году. Он расположен в центре города рядом с Океанариумом Джорджии и предлагает гостям посмотреть на хранилище секретной формулы, увидеть винтажные рекламные ролики и попробовать более 100 видов газировки со всего света.
Контакты
121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00