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World of Coca-Cola в Атланте

World of Coca-Cola

О месте

Интерактивный музей, посвященный истории культового напитка, придуманного фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 году. Он расположен в центре города рядом с Океанариумом Джорджии и предлагает гостям посмотреть на хранилище секретной формулы, увидеть винтажные рекламные ролики и попробовать более 100 видов газировки со всего света.

Контакты

121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313
+14046765151

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00
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